محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العمل بساحة سوق السيارات ببياض العرب شرق النيل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل بساحة سوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل في يومه الـ5 بعد افتتاحه للتشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة، لاسيما وأنه تم تدعيمه بالعديد من الخدمات التوثيقية اللازمة لعمليات البع والشراء، فضلًا عن الخدمات التأمينية.

حيث ورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات -برئاسة الأستاذ مؤمن علي ذكي-، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل في خامس أيام التشغيل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة أنه تم دخول 270 سيارة الجمعة الماضية ، عبارة عن (20 سيارة تابعة لمعارض وتجار السيارات، و250سيارة تتبع المواطنين) فيما تم بيع 7 سيارات، جميعها حالات بيع مباشرة بين المواطنين، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة ، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصراً "خلال شهر رمضان فقط".

هذا بالإضافة إلى قيام المكتب الفني بديوان عام المحافظة،بمعاينة الساحة لوضع تصور تصميم تندات انتظار لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس ، فيما تقوم اللجنة في دراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل (تقديم مأكولات، مشروبات ، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات).

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.