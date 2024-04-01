دوري شطرنج ومدارس وتكريم حفظة القرآن الكريم بمراكز شباب أبوكبير

شهد محمد مرعي المراجع المالي نائبا عن السيد مكاوي مدير إدارة شباب أبوكبير، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب السلطان غريب، والتي تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية، وانتهت اليوم وتم توزيع جوائز الفريق الفائز بالدوري الرياضي الداخلي لكره القدم للطلائع، وتم توزيع الجوائز في المسابقتين وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة السيد حسيني، ومدير المركز علي سويلم.

وفي مركز شباب مدينة أبوكبير، تم تنفيذ نهائي الدوري الداخلي لكرة القدم الخماسي وتحديد المراكز الثلاث الاولي الفائزة، والتي أقيمت خلال شهر مارس، وسيتم تسليمهم الجوائز ضمن الأمسية الدينية وحفل ختامي الانشطة الذي سيقام يوم الجمعة القادمة بقاعة كريستال بمقر مركز شباب أبوكبير، وذلك ضمن مبادرة «رمضان أحلى بمراكز الشباب» وبمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة محمد حسيني، والمديرة التنفيذية عزة متولي.

وفي مركز شباب كفر الشوبكي، سيتم تنفيذ اليوم الاثنين دور نصف النهائي، وذلك بإقامة مبارتين فاصلتان الأولى بين المطاوعة وكفر الشوبكي، والثانية بين شرفة الدووة وأصدقاء دحلب، لتحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية والتي تقرر لها يوم الخميس القادم، وتم اليوم توجيه الدعوة للجميع لحضور المباراة النهائية، وحفل ختام الانشطة وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات خلال الشهر الكريم والمقامة تحت شعار «رمضان أحلى بمراكز الشباب» وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة طارق سعد، والمديرة التنفيذيه سارة حسن عبد الرحمن.

وبمقر مركز شباب طوخ، تم تنفيذ اليوم الثالث لمنافسات دوري الشطرنج للكبار، وعقد اللقاء النهائي بين الكابتن إسماعيل الشريف، ومحمد العشري، وأسفرت عن فوز الكابتن إسماعيل الشريف بالدوري، وسط حضور متميز بقاعات المركز واستكمالا لما تم البدء فيه بدوري المدارس، انطلقت اليوم سادس أيام فعاليات دوري المدارس لكرة القدم نهارا بين فرق المدارس المشاركة وذلك بحضور مندوبين للمدارس الابتدائية والإعدادية المشاركة.

وفي مركز شباب طوخ، تجرى فاعليات الدورة الرمضانية للشباب، وسط حضور جماهيري متميز وحاضر بقوة لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم والاستمتاع بكره القدم، وتم إقامة مبارتان الاولى بين فريقي اللمبي ولاعبي الكابتن محمد عبده، وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجه 4/ 3 والمباراة الأخرى بين فريقي نجوم سوسا والكلاسيكو، وانتهت بفوز نجوم سوسا بنتيجه 3/1، وسط حضور جماهيري كبير، وأشرف على تنفيذ الدوري أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبد القادر عوض، والمدير التنفيذي علي عدو.

تأتي هذه الفاعليات، في إطار تنفيذ مبادرة رمضان احلى بمراكز الشباب، ومن خلال متابعة الدورات الرمضانية والأنشطة المتميزة يوميا، والتي تنفذ من خلال مجموعة عمل تتميز بها مراكز شباب أبوكبير في النشاط والإخلاص من أجل إسعاد رواد مراكز الشباب، وتقديم أفضل خدمة لهم في الشهر الكريم، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب.