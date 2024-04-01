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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فرق الفنون الشعبية والتلقائية تتألق على مسرح قصر ثقافة البحر الأحمر

قصور الثقافة
قصور الثقافة

ما زالت فعاليات ليالى رمضان الثقافية و الفنية مستمرة بفرع ثقافة البحر الأحمر ، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة إحتفالية فنية  بمكتبة مصر العامة وسط جمع جماهيري متميز لأهالي الغردقة  .
بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري أعقبة تلاوة قرآن كريم مع الطالبة حليمة أبو عوف ، ثم قامت فرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة  للفنون الشعبية ، بقيادة المبدع رضا ياسين بتقديم عدد من الإستعراضات والرقصات الفنية المختلفة مثل عرض التوتو ني و الكرنبة و البامبوطي ثم قامت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق بتقديم عرضا نوبيا متميزا و عرض العصا أعقبه عرض فلاحي  و أختتمت فرقة مكتبة مصر العامة بقيادة شاذلي حلبي  الإحتفالية بعرض نوبي ثم فقرة ترفيهية بعرائس الماريونيت و في النهاية قدمت الفرقة عرضا  بالماسكات وسط  بهجه و فرحة الأطفال  الحضور.
ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "صيامنا وتحقيق التقوى "  بالتعاون مع جمعية مرضى الكلى بالقصير ، ألقاها الشيخ عبدالرحمن ماهر إدارة أوقاف القصير ، متحدثاً أن من كمال  الله تعالى على هذه الأمة الإسلامية وتمام نعمته عليها ، أنه شرع لها من أمور الدين صوم شهر رمضان وجعله وسيلة مشروعة للتقرب إليه سبحانه والتقرب من مرضاته ، كما جعله وسيلة للحصول على التقوى التى بها يتجنب المسلم المعاصي ، ويترفع عن أعراضها من قول الزور ، ويقوي عزيمته في العبادات ٠
 كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالقصير  ليلة انشاد دينى للمنشد عادل محمد علي و الذى قدم فيها عدة قصائد دينية و إبتهالات فى مدح النبى صلى الله عليه و سلم.
و من الجنوب أقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة عن " العشر الأواخر من رمضان "بالتعاون مع إدارة وعظ الشلاتين للشيخ وليد عبد الدايم العناني ، موجة عام بإدارة وعظ الجنوب متحدثاُ ، قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) وان من أعظم أسباب الفضل و المثوبة و الاجر لهذه الليالي العشر ، أن فيها ليلة القدر ،تلك الليلة المباركة الشريفة التى أنزل فيها القران هدى للناس ،  فالعشر الاواخر من رمضان قد أطلت علينا ، تستحث همم المتقين و يجب علينا أن نشد من العزم للاقتداء بهدي سيد المرسلين ، فالعشر الاواخر خصها عز وجل بخصائص مشهودة و هذا كرم من الله تعالى و عظيم جوده و احسانه ، و هي فى آخر الشهر ليزداد المحسنون و يستدرك المقصرون 
وأعد قصر ثقافة حلايب ندوة عن ( شهر رمضان ) شارك فيها  محمود عاطف مصطفى معلم اول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب الازهرى  و الشيخ درناوى فرج  إمام وخطيب ومدرس اول بادارة اوقاف حلايب و عبدالهادى احمد  معلم اول بمعهد فتيات حلايب الازهرى ، تناوبا الحديث فيها و دار الحوار حول أن ( شهر رمضان الذى انزل فيه القران ) وان هذا الشهر تكون الرحمه ومساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين ، و هو شهر الاحسان والخيرات والبركات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ، كما أن من نفحات شهر رمضان هو صلاة التراويح فى المساجد وصلاة القيام  و توثيق صلة الرحم بزيارة الاهل والاقارب والاصدقاء.
كما نفذ قصر ثقافة الشلاتين عرض فني لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية ،  تضمن فقرات غنائية من التراث و الرقصات الأشهر عند سكان المثلث منها " السيف و الهوسيت " .
وجاءت فعاليات ليالى رمضان الثقافية و الفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر  ، ضمن برنامج نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى .

قصور الثقافة 

 

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