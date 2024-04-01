فرق الفنون الشعبية والتلقائية تتألق على مسرح قصر ثقافة البحر الأحمر

ما زالت فعاليات ليالى رمضان الثقافية و الفنية مستمرة بفرع ثقافة البحر الأحمر ، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة إحتفالية فنية بمكتبة مصر العامة وسط جمع جماهيري متميز لأهالي الغردقة .

بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري أعقبة تلاوة قرآن كريم مع الطالبة حليمة أبو عوف ، ثم قامت فرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية ، بقيادة المبدع رضا ياسين بتقديم عدد من الإستعراضات والرقصات الفنية المختلفة مثل عرض التوتو ني و الكرنبة و البامبوطي ثم قامت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق بتقديم عرضا نوبيا متميزا و عرض العصا أعقبه عرض فلاحي و أختتمت فرقة مكتبة مصر العامة بقيادة شاذلي حلبي الإحتفالية بعرض نوبي ثم فقرة ترفيهية بعرائس الماريونيت و في النهاية قدمت الفرقة عرضا بالماسكات وسط بهجه و فرحة الأطفال الحضور.

ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "صيامنا وتحقيق التقوى " بالتعاون مع جمعية مرضى الكلى بالقصير ، ألقاها الشيخ عبدالرحمن ماهر إدارة أوقاف القصير ، متحدثاً أن من كمال الله تعالى على هذه الأمة الإسلامية وتمام نعمته عليها ، أنه شرع لها من أمور الدين صوم شهر رمضان وجعله وسيلة مشروعة للتقرب إليه سبحانه والتقرب من مرضاته ، كما جعله وسيلة للحصول على التقوى التى بها يتجنب المسلم المعاصي ، ويترفع عن أعراضها من قول الزور ، ويقوي عزيمته في العبادات ٠

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ليلة انشاد دينى للمنشد عادل محمد علي و الذى قدم فيها عدة قصائد دينية و إبتهالات فى مدح النبى صلى الله عليه و سلم.

و من الجنوب أقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة عن " العشر الأواخر من رمضان "بالتعاون مع إدارة وعظ الشلاتين للشيخ وليد عبد الدايم العناني ، موجة عام بإدارة وعظ الجنوب متحدثاُ ، قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) وان من أعظم أسباب الفضل و المثوبة و الاجر لهذه الليالي العشر ، أن فيها ليلة القدر ،تلك الليلة المباركة الشريفة التى أنزل فيها القران هدى للناس ، فالعشر الاواخر من رمضان قد أطلت علينا ، تستحث همم المتقين و يجب علينا أن نشد من العزم للاقتداء بهدي سيد المرسلين ، فالعشر الاواخر خصها عز وجل بخصائص مشهودة و هذا كرم من الله تعالى و عظيم جوده و احسانه ، و هي فى آخر الشهر ليزداد المحسنون و يستدرك المقصرون

وأعد قصر ثقافة حلايب ندوة عن ( شهر رمضان ) شارك فيها محمود عاطف مصطفى معلم اول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب الازهرى و الشيخ درناوى فرج إمام وخطيب ومدرس اول بادارة اوقاف حلايب و عبدالهادى احمد معلم اول بمعهد فتيات حلايب الازهرى ، تناوبا الحديث فيها و دار الحوار حول أن ( شهر رمضان الذى انزل فيه القران ) وان هذا الشهر تكون الرحمه ومساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين ، و هو شهر الاحسان والخيرات والبركات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ، كما أن من نفحات شهر رمضان هو صلاة التراويح فى المساجد وصلاة القيام و توثيق صلة الرحم بزيارة الاهل والاقارب والاصدقاء.

كما نفذ قصر ثقافة الشلاتين عرض فني لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية ، تضمن فقرات غنائية من التراث و الرقصات الأشهر عند سكان المثلث منها " السيف و الهوسيت " .

وجاءت فعاليات ليالى رمضان الثقافية و الفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر ، ضمن برنامج نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى .

قصور الثقافة