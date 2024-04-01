بحوزتها حشيش وبانجو.. المشدد 10 سنوات لصاحبة محل ملابس بالزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، صاحبة محل ملابس بالزقازيق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه، لإدانتها بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية للعام الماضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق، بشأن ورود معلومات بقيام «نشوة. ع» 36 عاما، صاحبة محل ملابس، ومقيمة بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائها بنطاق القسم.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها 210 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 5635 جراما، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 793 جراما، وكذا 10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 2857 جراما، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، عاطلين أثنين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من شاب بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 17286 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 4477 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: «هشام. ال. م»، 48 عاما، و«إبراهيم. ع»«28 عاما، عاطلين يقيمان بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من المجني عليه «محمد. ع»، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهمين شرعا في سرقة المجني عليه، وذلك بقيامهما بخطف حقيبة اليد الخاصة به حال استقلالهما دراجة نارية بالطريق العام، وحال حمل المتهم الأول سلاح ناري «مسدس» وذخيرة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، الا وهو ضبطهما متلبسان على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.