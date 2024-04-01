المطلقة وقسوة الحياة

«شيماء حسن على» مطلقة منذ عشرة أعوام، رحل الزوج وترك معها ابنتها فى مواجهة ظروف الحياة الصعبة، التى تحتاج لنفقات ضخمة وسط غلاء المعيشة المتوالى يومياً، للطعام والعلاج وتعليم الأبناء للعبور بهم إلى بر الامان، «جودى» تبلغ 10 أعوام، وهى مريضة بتأخر عقلى وذهنى، وتحتاج لعلاج دوائى مكلف وجلسات تخاطب وتنمية مهارات، وحالتها الصحية فى تدهور مستمر بسبب ظروف الأسرة الصعبة.

الأم مريضة بورم سرطانى بالرحم، تحتاج لعلاج مستمر، ولا تقوى على العمل، وتعانى غلاء الحياة ولا يوجد مصدر دخل لهم، وهم فى حاجة إلى مساعدة مالية عاجلة، لمواجهة مصاعب الحياة ونفقات الطعام والعلاج والتعليم، وسداد إيجار السكن الشهرى، ومصاريف الدواء، وكثرة أعباء الحياه وغلاء المعيشة.

ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، وتناشد «الأم» وزارة التضامن الاجتماعى بالموافقة على صرف معاش استثنائى لها لابنتها التى تعانى من مرض تأخر عقلى، يعينها على مصروفات العلاج الضخمة، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذهما من الضياع وسط دوامة الحياة بعد رحيل العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة والعلاج.