محافظ الدقهلية يتابع تفعيل لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال تفعيل لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظه برئاسه وحده الاداره المتكامله للمخلفات الصلبه بالتنسيق مع الاداره العامه للمركبات و اداره الصحه والسلامه المهنيه..

واوضح " مختار" ان لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي اداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظه والشركه، وقال "مختار" ان محافظه الدقهليه رائده في مجال تنفيذ البنيه التحتيه لمنظومه اداره المخلفات البلديه بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلديه ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركه بين محافظه الدقهليه ووزاره التنميه المحليه و بدعم من بنك الاعمار الاوربي..

واضاف" مختار" أنه يوجد عدد ( 5 ) مصانع تدوير مخلفات بلديه بنطاق المحافظه تقدم خدمات المعالجه والتدوير المخلفات البلديه ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

ومن جانبه اوضح الاستاذ محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل اداره المخلفات والدكتوره هدير فريد مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحده الاداره المتكامله وتم المرور علي مصنع تدوير المخلفات البلدية بأجا و مصنع تدوير المخلفات البلديه ببلقاس و المدفن الصحي الهندسي بقلابشو لمتابعة سير العمل بهما والعمل علي حل كافة المشكلات التي تعوق سير العمل وتوفير جميع المطالب والاحتياجات لهما..

وقد وجه " مختار" الشكر والتقدير للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في الشأن بالمحافظات..