جهود مكثفة للتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية وشربين وميت سلسيل والمنزلة ونبروه لإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة إنه متابعة تنفيذ أعمال مراجعة تراخيص البناء الصادرة بنطاق قري الوحدة المحلية لمنية محلة دمنه وأثناء المرور بقريه كفر العلو التابعه للوحدة تبين وجود جمالون أقيم بالمخالفة وتم علي الفور إزالة الجمالون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتم أيضا متابعة تنفيذ إزالة لمقابر تقام بالمخالفة بنطاق الوحدة المحلية بسلامون وتم أيضا رفع تشوينات تمهيدا لبناء دور رابع علوي بالمخالفة بقريه البقليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد المحاسب نادر محى الدين رئيس مركز ومدينة المطرية أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف بنطاق المدينة شملت إزالة أعمدة خرسانية على سمل قديم خارج الحيز العمرانى بمساحة 80 متر مربع وإزالة سمل خرسانى خارج الحيز العمرانى على مساحة 150 متر مربع وكذا إزالة أعمدة خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر على مساحة 70 متر مربع ولاية الثروة السمكية وإزالة مبانى بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر مربع ولاية الثروة السمكية وأيضا إزالة حوائط مبانى لعقار بأرض عبد الرازق مساحة 120 متر مربع بالطوب الأحمر فى المهد بالبر التانى من بمدينة المطرية بالإضافة إلي إزالة حوائط بالطوب الأحمر بأرض عبده شوق بالبر الثانى مدينة المطرية في المهد على مساحه 90 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وأوضح إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة شربين أنه تم متابعة أعمال تنفيذ مراجعة عدد من تراخيص البناء الجديد بمنطقة حوض العطار داخل المدينة ومطابقتها علي الطبيعة للتأكد من التزام المواطنين بخطوط التنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وأشارت المهندسة رابحة دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل أنه تم التصدي لبناء مخالف للشروع في صب سقف الدور الثاني العلوي بعزبه غنيم شطا خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ولفت المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة إلى أنه تم متابعة تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف شملت إزالة سور مخالف من البلوك الأبيض بقرية الجماملة التابعة للوحدة المحلية بالحوتة وإزالة سور مخالف من البلوك الأبيض بقرية ميت خضير التابعة للوحدة المحلية بالبصراط وتم أيضا فك شدة خشبية مخالفة بداخلها أقفاص حديدية تمهيدًا لعمل سمل خرسانى على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية أبو الأخضر التابعة للوحدة المحلية بالفروسات وأيضا إزالة جزئية لأعمدة خرسانية مخالفة وحوائط خارج الحيز العمرانى بقرية أبو الأخضر التابعة للوحدة المحلية بالفروسات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وقال اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه إنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة الأستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.