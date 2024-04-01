جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب تعادل آرسنال ومانشستر سيتي

يشتعل الصراع علي مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بين ثلاث فرق هم مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، وذلك بعد وصولنا للجولة ال30 من عمر البريميرليج.

وشهدت مباريات الجولة ال27 مفاجاة مدوية بعدما تعثر فريق مانشستر سيتي مع آرسنال في المباراة التي جمعتهما وانتهت بالتعادل السلبي.

بينما حقق فريق ليفربول فوزا هاما علي نظيره برايتون وحصد به ثلاث نقاط ثمينة وضعته في مقدمة الترتيب، وجاء الجدول كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 65

3- مانشستر سيتي 64

4- أستون فيلا 59

5- توتنهام 56

6- مانشستر يونايتد 48

7- وست هام 44

8- نيوكاسل 43

9- برايتون 42

10- ولفرهامبتون 41

11- تشيلسي 40

12- فولهام 39

13- بورنموث 38

14 – كريستيال بالاس 30

15 – برينتفورد 27

16 – إيفرتون 25

17 – نوتنجهام فورست 22

18 – لوتون تاون 22

19 – بيرنلي 18

20 – شيفيلد يونايتد 15