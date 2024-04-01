تفاصيل مشاركة محافظ الشرقية باجتماع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم، لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت أهم الأنشطة والقرارات المتخذة خلال الفترة من 11 فبراير 2024 وحتي تاريخه ومنها "نتائج زيارات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الهندسية بالعاشر من رمضان وفرع السادس من أكتوبر بإجمالي 11 برنامجًا هندسيًا، وكذلك نتائج زيارات تقييم البرامج الهندسية للمعهد بمعرفة القطاع الهندسي بغرض تطوير المنظومة التعليمي والقدرة المؤسسية، وعرض نتائج أرشفة وتكويد محتويات المخازن بمباني المعهد، واستعراض بروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة في مجال التدريب" وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بالوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

واطلع محافظ الشرقية، على سجل الحضور والانصراف مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتفقد محافظ الشرقية، أقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة ومتابعة ملف المتغيرات المكانية مؤكداً على العاملين بالوحدة حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون وكذلك تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد (المحكمة) بطول 1 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تم نقل أعمدة الأنارة ووضع طبقات الأساس تمهيدا لبدء أعمال وضع طبقات الاسفلت النهائية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئة الشارع أمام حركة السيارات والمارة، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وحرص محافظ الشرقية علي تفقد منطقة أبو حماد البلد والتي شهدت شوارعها الجانبية أعمال تركيب بلاط الانترلوك بتكلفة 2 مليون و 200 الف جنيه والذي يأتي تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وأكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

رافق محافظ الشرقية، في الجولة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والدكتور ايهاب العزازي نائب رئيس المركز.