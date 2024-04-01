مجلة فوربس تختار هشام طلعت مصطفى أقوى قادة الشركات العقارية في مصر

اختير رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في صدارة القادة المصريين للشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس، ليصبح "طلعت" أقوى قادة الشركات العقارية في مصر.

وكشفت مجلة "فوربس" عن سبب اختيارها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في صدارة المصريين بقائمة قادة المصريين للشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، إلى نجاحه على مدار أكثر من 40 عامًا في قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومشاريع استثمارية سياحية كبرى.

وعددت "فوربس"، من نجاحات هشام طلعت مصطفى في بناء مشروعات سكنية متكاملة على محفظة أراضي تصل إلى 74 مليون متر مربع أبرزها مدينة نور ومدينتي وسيليا والرحاب من بين العديد من المشاريع، وكذلك نجاحه في دخول السوق السعودي عبر مشروع مدينة بنان الذكية على مساحة 10 ملايين متر مربع، إضافة إلى الاتفاق مع القابضة (ADQ) وشركة مدن العقارية على التعاون في مجال التطوير العام لمشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر.

كما نجح "هشام" في امتلاك أكبر محفظة من الفنادق الفاخرة في مصر تصل إلى 15 فندقًا - بعد الاستحواذ على ٧ فنادق فريدة - تضم أكثر من 5 آلاف غرفة، وهم 4 فنادق فاخرة في القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية تضم 1,084 غرفة فندقية تديرها شركتا الضيافة العالمية: فنادق ومنتجعات فورسيزونز، وفنادق كمبينسكي، وجاري إنشاء 3 فنادق في مدينتي والأقصر ومرسى علم، وآخر بمنطقة الأهرامات قيد التصميم.

واستطاع هشام طلعت مصطفى، قيادة المجموعة لتحقيق إيرادات بنسبة 43% في عام 2023 لتتجاوز 916 مليون دولار.

وحددت مجلة فوربس معايير إعداد قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، وفق 4 عوامل وهي إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات في حال الإفصاح عنها، وقيمة أو مساحة محفظة الأراضي وعدد الوحدات المملوكة للشركة، وقيمة المشروعات التي تم إنجازها، وقيمة المشروعات قيد الإنشاء، والتزام الشركة في تسليم العقارات للمشترين.

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