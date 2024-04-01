سقوط نصاب الشهادات الجامعية في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب شركة خاصة لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علي . ع . ع . ع" 23 سنة عامل وعدد " 7 " آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من "حسن . س . ح ر" 31 سنة مدير شركة خاصة ومقيم دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقيامه بالحصول منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقه تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية .

ومن خلال التحريات تبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمي "معهد خاص" الكائن دائرة المركز وإتخاذه لممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـي مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فـي المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهميه وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20.000 جنيه من كل طالب حيث بلغ إجمالي المبالغ المستولي عليها 160.000 جنيه .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم إستهداف مقر المعهد وضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة .

تم التحفظ على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "راضي . ا . م . س" 43 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية وامتد لمنزل ملاصق ملك شقيقه "أيمن . از. م . س" 40 سنة عامل [ غير متواجد ] وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث شإصابات .

وبسؤال مالك المنزل الأول قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزله ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .