أمطار رعدية ببعض مدن السعودية..ومكة المكرمة تسجل 36 درجة

أمطار رعدية.. تستمر الأمطار الرعدية بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يصاحبها نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة في أوقات النهار.

ونشر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني تقريره حول توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 22 رمضان 1445هـ/ 1 أبريل 2024، موضحًا استمرار الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض" في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي “حائل وتبوك” كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

فيما تكون الرياح السطحيةعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون حالة البحر من خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 29 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 26 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جدة العظمى 35 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة في أبها العظمى 20 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 24 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 19 والصغرى 13.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في نجران العظمى 26 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جازان العظمى 33 والصغرى 29.