أسعار الحديد في الأسواق والمصانع المصرية خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الحديد في الأسواق والمصانع المصرية في بداية تعاملات، اليوم الإثنين 1 أبريل، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 46000 و41000 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

أسعار الحديد

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

سجل متوسط سعر حديد عز 46 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 45 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 43 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 42 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 42 ألف جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 45 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 42 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 41 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 41 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 42 ألف جنيه للطن.

التداول على أسهم الحديد والصلب بصفة يومية

تقرر استمرار التداول طوال أيام الأسبوع علي اسهم شركة الحديد والصلب المصرية ( تحت التصفية ) بعد نقل ادراج تداول اسهمها الي السوق غير النشط ، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 31/03/2024، في ضوء إعادة تقسيم أسواق تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء التنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤخرا قد قامت بتعيين مصفٍّ جديد لشركة الحديد والصلب المصرية، بتكليف المحاسب أسامة أحمد بدوي محرم للقيام بأعمال المصفي للحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بدلاً من وليد محمد هلال محمود عبده، اعتباراً من 26 فبراير الماضي.

بلغ فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.

وأضافت أن إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات. ونوهت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصروفات التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.