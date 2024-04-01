أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 1 أبريل ، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3070 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 1 أبريل، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3070 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3514 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2635 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2050 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24600 جنيهًا.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 1 أبريل ، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.

استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

الذهب



استقرت أسعار الذهب، مع استيعاب المستثمرين تعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2195.59 دولار للأونصة كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2195.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب".