سعر الريال السعودى في البنوك والمصارف اليوم

سعر الريال السعودى.. يستمر الاقبال على عمرة شهر رمضان المبارك بالتزامن مع اليوم الثالث من العشر الأواخر من شهر الصيام، وبالتالي تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي بشكل شبه يومي.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق 1 أبريل 2024، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع سعر الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.

سعر الريال السعودي اليوم 1-4-2024

سعر الريال السعودي في البنوك والمصارف العاملة في مصر وفق أخر تحديث قامت به عبر موقعها الإلكتروني..

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 12.57 للشراء و12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 12.58 للشراء و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 12.57 للشراء، و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 12.56 للشراء، و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 12.57 للشراء، و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 12.52 للشراء، و12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة 12.28 للشراء، و12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه QNB في الأهلي 12.57 للشراء، و12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبى الإسلامى 12.62 للشراء، و12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربى الدولي 12.61 للشراء، و 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 12.59 للشراء، و 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في HSBC اتش اس بى سى 12.58 للشراء، و 12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في (CIB) البنك التجاري الدولي 12.56 للشراء، و12.65 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في NBK بنك الكويت الوطني 12.49 للشراء، و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في كريدى أجريكول 12.52 للشراء، و12.65 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 12.42 للشراء، و12.58 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.400 للشراء، و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي 12.60 للشراء، و12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 12.15 للشراء، و 12.600 للبيع.