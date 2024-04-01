"دور المرأة في الارتقاء بالمجتمع".. ندوة بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية

واحتفالا بيوم المرأة المصرية، شهد مسرح مجلس مدينة الفيوم ندوة مركزية بعنوان "دور المرأة في الارتقاء بالمجتمع"، استهل خلالها الروائي محمد جمال الدين، حديثه موضحا دور المرأة عبر التاريخ والنجاحات التي حققتها بدءا من المجتمع المصري القديم، وحتى العصر الحديث، كما قدم عدة نماذج نسائية عُرفت بالحكمة والذكاء.



وواصل الدكتور إبراهيم حنفي اللقاء بالحديث حول الشخصيات النسائية، من أبرزهن الملكة نفرتيتي، الملكة تي، والملكة حتشبسوت، واختتمه بنقاش حول المرأة في السير الشعبية، وكيف جاء الإسلام تكريما لها.

أعقب ذلك أمسية بعنوان "من وحي رمضان" بمشاركة الشعراء مصطفى عبد الباقي، عبد الكريم عبد الحميد، ومحمد ربيع، بجانب عرض فني لفرقة كورال الطفل بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.

أقيمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ضمن برنامج الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، وذلك بالتعاون مع جمعية رواد ثقافة الفيوم.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.

مفهوم الصيام وآثاره الروحية.. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم بيت ثقافة أطسا أمسية ثقافية بنقابة المعلمين، أدارها القاص عويس معوض، تحدث خلالها الدكتور أشرف عبد الكريم عن مفهوم الصيام، وآثاره الروحية والصحية للإنسان.

فيما تحدث كل من القاص عيد رمضان، والشاعر رمضان إبراهيم عن فضل شهر رمضان، تلى ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية، وباقة من الأغاني الرمضانية للفنان أحمد صالح.