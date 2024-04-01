كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط| 856 قطعة أرض بـ6 محافظات والتقديم أونلاين
نشر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، كراسة شروط والمواصفات الخاصة بأراضي مشروع “ مسكن”، بمحور الأراضي المتوسطة، بمقدم 25 ألف جنيه.
بدأت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، في تلقي طلبات حجز قطعة أرض سكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، والذي يستمر لمدة شهرين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024.
بحسب ما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه تم طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن: (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).
كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط
ويمكن الاطلاع على كراسة شروط أراضي الإسكان بمحور الأراضي المتوسطة اضغط هنا.
خطوات حجز أراضي الإسكان
- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، ولمدة شهرين حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز ( من هنـــــــــــا)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.
- من ثم يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).
- استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).
- ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).
- ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لبقية ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لبقية ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.