كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط| 856 قطعة أرض بـ6 محافظات والتقديم أونلاين

نشر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، كراسة شروط والمواصفات الخاصة بأراضي مشروع “ مسكن”، بمحور الأراضي المتوسطة، بمقدم 25 ألف جنيه.

بدأت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، في تلقي طلبات حجز قطعة أرض سكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، والذي يستمر لمدة شهرين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024.

بحسب ما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه تم طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن: (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).

كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط أراضي الإسكان بمحور الأراضي المتوسطة اضغط هنا.

خطوات حجز أراضي الإسكان