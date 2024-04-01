الإسكان تبدء حجز الأراضي الأكثر تميزا في 4 مدن.. منها أكتوبر والشروق

طرحت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 65 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميز، وذلك من إجمالي 1747 قطعة أرض سكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم.

وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيبدأ اليوم الإثنين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024، لمدة شهرين، الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

أراضي الإسكان

الإسكان تطرح 65 قطعة أرض محور الأكثر تميز في 4 مدن جديدة

بحسب ما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه تم طرح 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان).

خطوات حجز أراضي الإسكان

تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم غد الإثنين 1 أبريل 2024، ولمدة شهرين حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز ( من هنـــــــــــا)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

من ثم يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).

استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لبقية ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لبقية ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

جدية حجز أراضي الإسكان 2024

350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا.

100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.

رابط موقع مسكن للتقديم على أراضي الإسكان

ويمكن للراغبين في حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، ضمن برنامج “مسكن”، تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز( من هنـــــــــــا)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).