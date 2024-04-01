د. عبدالسند يمامة ورؤساء الوفد السابقين وقيادات الحزب يُقدمون واجب العزاء في وفاة القطب الوفدي المستشار يس تاج الدين

قدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورؤساء حزب الوفد السابقين وقيادات الحزب واجب العزاء لأسرة القطب الوفدي الكبير المستشار الراحل يس تاج الدين،نائب رئيس حزب الوفد

واستقبل المعزين زوجة و ابنة واشقاء الراحل الكبير وكبار ورؤس عائلات قنا والإشراف وقدم رئيس الوفد تعزيته لأسرة الفقيد وسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وحضر العزاء الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد الاسبق، والمستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد

والوزير منير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق وسكرتير عام الوفد الأسبق والدكتور هاني سري الدين والمهندس حسين منصور والنائب سليمان وهدان نواب رئيس الوفد ومحمد سرحان نائب رئيس الوفد الاسبق و من أعضاء الهيئة العليا فؤاد بدراوي والنائب محمد عبدالعليم داود والمهندس محمد الزاهد وحاتم رسلان وعباس حزين والمهندس مصطفى رسلان، وعبدالعزيز النحاس عضو الهيئة العليا محمود طايع و السيد الصاوي والمستشار صفوت عبد الحميد والمهندس ياسر قوره و طارق سباق وكاظم فاضل والنائب طارق تهامي و محمد فواد ومحمد الاتربي

وشارك في العزاء اللواء سفير نور، والمستشار عيد هيكل مساعد ا رئيس الحزب.والكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير مؤسسة الوفد الإعلامية والكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الاعلامي لحزب الوفد ومدير معهد الدراسات بالحزب والنائب عبدالسلام الشيخ عضو الهيئة العليا ومجلس النواب السابق

كما شارك من الشخصيات العامة

المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارء الاسبق و عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق .والدكتور عمر مهني ، والنائب اشرف رشاد عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والنائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب

النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنميه والدكتور عمرو الشوبكي و النائب ايهاب الخولي عضو مجلس النواب السابق والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والقيادي الوفدي ، والنائب عيسي الشريف والكاتب الصحفي عبده مغربي ومحمد رشاد القاضي مؤسس صالون الاشراف الثقافي

كما شارك عدد كبير من قيادات الحزب وشبابه فى واجب العزاء.

وعدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ ورموز العائلات بقنا.