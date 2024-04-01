"شبح الموت" للأهالي.. انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

لاتزال أزمة العقارات المهدَّدة بالانهيار تثير رعب وفزع المواطنين بالاسكندرية عقب ساعات من انهيار عقار زنانيرى بمنطقة سيدى جابر يتلو على الفور انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين مما تسبب فى ذعر وفزع المواطنين حيث تطايرت ازاء من العقار قبل السقوط فيما تعالت صرخات المواطنين بالعقار المجاور واستغاثات من المارة بالطريق خوفا من تصدع العقارات المجاورة .

وكانت قد شهدت منطقة العطارين وسط المدينة انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق، خالي من السكان، وذلك قبل انطلاق مدفع الإفطار، مساء اليوم الأحد، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاروة .

كان قد تلقى مدير امن الاسكندرية إخطارا من قسم العطارين يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار مكون من أربعة طوابق بشارع العطارين الرئيسي خال من السكان والتابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها قوات الحماية المدنيه وحي وسط الى مكان البلاغ وجري وضع الحواجز الحديدية وغلق الشارع بالكامل والعمل تسهيل حركة المرور وسير السيارات ،وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة و جري اخلائها منذ فترة طويلة ،تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار المنهار وسؤال شهود الواقعة ،.قررت النيابة العامة سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

من جانب اخر قالت المهندسة زينب السيد رئيس الحي، إن العقار مكون من أرضي و3 طوابق، خالي من السكان، صادر له قرار هدم من حي وسط، لافتاة إلى انهيار أجزاء كبيرة منه حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث أي إصابات

كانت قد شهدت منطقة زنانيرى بسيدى جابر صباح اليوم انهيارجزئى لاحد العقارات مما تسبب فى تحطم احدى المحلات اسفل العقار وتسبب فى خسائر مالية دون حدوث اى اصابات ، امرت النيابة بسرعة طلب ملف العقار وسؤال شهود العيان وطلب مسئولى الحى لسؤاله بشان العقار المنهار .