ضبط 5 أشخاص باعوا المخدرات وغسلوا 200 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات).

ضبط 280 قضية المخدرات في حملة أمنية

والجدير بالذكر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (280) قضية مواد مخدرة بإجمالى (302) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,873كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (24,050كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (11,360 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,420 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,725 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,415 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (378جرام).

كمية من مخدر الفودووزنت (30 جرام).

عدد (2400) قرص مخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة والمخدرات وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.

وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.