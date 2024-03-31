مفيد للكبد.. طريقة عمل عصير مشمش مجفف بالفانيليا

عصير مشمش مجفف بالفانيليا، من العصائر الصحية واللذيذة التي يمكنك تحضيرها علي سفرة رمضان أو لضيافة العيد، فيتميز بمذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





طريقة عمل عصير مشمش مجفف بالفانيليا

المقادير

- مشمش مجفّف : 150 جرامًا (مقطع)

- الفانيليا : عرق (طازجة)

- برش البرتقال : ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : 4 اكواب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة





طريقة التحضير

انقعي الـ مشمش بالماء مع برش البرتقال وحبيبات الفانيلا الطازجة لمدة ساعة تقريباً.

ضعي الشراب على النار حتى يغلي لمدة 15 دقيقة تقريباً.

اتركيه جانباً حتى يبرد، ثم صفيه، وضعيه في البراد، وقدميه بارداً مع قطع الثلج.





فوائد المشمش المجفف

تعزيز صحة الجلد

يمكن أن تتعرض البشرة للتجاعيد وحروق الشمس وتلف الجلد والأشعة فوق البنفسجية، وصولاً إلى الإصابة بسرطان الجلد، والمفاجئ أنه يمكنك محاربة ما يسمى تلف الجلد بالمشمش الغني بمضادات الأكسدة.

يحتوي المشمش على فيتاميني C و E المهمين لبشرة صحية، إذ يحمي فيتامين C من الملوثات البيئية وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على منع التجاعيد وبناء الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة إضافية، أمّا البيتا كاروتين فيقوم بدوره بالحماية من حروق الشمس.

يحافظ على رطوبة الجسم

من فوائد المشمش المساعدة على بقائك رطباً، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء، الأمر الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم وصحة المفاصل ومعدل ضربات القلب أيضاً.

من المهم معرفة أن عدم ترطيب الجسم جيداً قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وإجبار القلب على العمل بجهد إضافي، وإن المحافظة على رطوبة الجسم تسمح للدم بتوزيع المواد الغذائية بصورة أفضل في الجسم.

حماية صحة الكبد

من فوائد المشمش حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي، ومنعه من التلف.

تعزيز صحة الشعر

يشتهر الزيت المستخرج من نواة المشمش في استخدامه للعناية بصحة الشعر، وتعزيز رطوبته، ومنع تساقطه.

يعود ذلك إلى الأحماض الدهنية الموجودة والفيتامينات، التي تساعد على معالجة فروة الرأس الجافة، وتقوية بصيلات الشعر وتعزيز لمعانه، كما أنه يعزّز نمو الشعر ويمنع تساقطه ووصوله إلى مرحلة الصلع.