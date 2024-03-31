بالصور.. شوارع كفر الدوار بحيرة من مياه الصرف الصحي

تعرضت مدينة كفر الدوار للغرق ، وتحولت العديد من الشوارع إلي بحيرة من مياه الصرف الصحي ، خاصة مجمع مواقف سيارات الأجرة بميدان المحكمة وشارع داير الميزانة.

وإرتفعت المياة إلي مايقارب نصف المتر ،ومنعت المواطنين من الوصول إلي سيارات الأجرة دخل مجمع المواقف الذي يضم مواقف سيارات مساكن التمليك وسيدي شحاتة والعوايد وسيدي بشر والمنشية والطابية ، ولجأ العديد من قائدي سيارات الأجرة إلي الخروج من مجمع المواقف ، والإنتظار في الشوارع الجانبية القريبة ، حتي يتمكن الركاب من الوصول إلي السيارات بسهولة ويسر بعيدا عن مياه المجاري التي حولت مجمع المواقف إلي مايشبة بحيرة من مياة الصرف الصحي . مما أسفرعن إنتشار الروائح الكريهة ، بالإضافة إلي أسراب الباعوض ، التي تجمعت حول مياه الصرف الصحي .

كما أحاطت المياه العديد من المنازل المجاورة لمجمع المواقف ، وقام العديد من أصحاب التجار بإغلاق المحال التجارية بسبب صعوبة وصول المواطنين إليهم .

أكد العديد من المواطنين ل (بوابة الوفد ) أن ظاهرة غرق مجمع مواقف السيارات بميدان المحكمة وشارع داير الميزانة ، أصبحت أمرا معتادا يتكرر كثيرا ، بسبب كثرة الأعطال في شبكات الصرف الصحي بالمنطقة ، دون قيام مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بالعمل علي إيجاد حلول للقضاء علي تلك الظاهرة ، ولكن يتم علاج المشكلة بشكل مؤقت ، من خلال إحضار بعض الأطقم والأفراد وسيارات الكسح ، لسحب المياة من المنطقة ، حيث لايمر سوي عدة أيام ، وتعود المشكلة مرة أخريوتتحول المنطقة بأكملها إلي بحيرة من مياه الصرف الصحي ، وإنتشار الروائح الكريهة ، فضلا عن إنتشار الحشرات الطائرة ، وأسراب الباعوض التي تنقل العديد من الأمراض إلي أهالي المنطقة خاصة الأطفال الصغار .

وطالب الأهالي مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، وكذلك مسئولي محافظة البحيرة ،بضرورة إيجاد الحلول اللازمة للعمل علي القضاء علي تلك الظاهرة ، وعدم الإكتفاء بالحلول المؤقتة ، التي سرعان ماتعود المشكلة مرة أخري.

وأعرب أهالي المنطقة عن تخوفهم الشديد من تسرب مياة الصرف الصحي ، أسفل العمارات والمنازل ، وتأكل الأساسات ، مما يهدد بتصدع المساكن ، وظهور التشققات في الكمرات والأعمدة والحوائط ، وبالتالي سقوط العمارات والمساكن علي رؤوس أصحابها .