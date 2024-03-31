بعد انخفاضها 200 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة ومواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2024

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، عن الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024. وشهدت أسعار سوزوكي فرونكس،التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات تخفيضاً يبلغ 200 ألف جنيه.

وبحسب القائمة الصادرة عن وكيل علامة سوزوكي في مصر، تسري الأسعار الجديدة المعلن عنها حتى 26 مارس القادم.

أسعار سوزوكي فرونكس موديل 2024

ويوضح الجدول التالي أسعار السيارة سوزوكي فرونكس، قبل وبعد التخفيضات الجديدة.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2024، في السطور التالية:

مواصفات سوزوكي فرونكس

تعتمد السيارة سوزوكي فرونكس، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان مع عزم دوران 138نيوتن متر عند4400 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل أوتوماتيك 4 سرعات.

أما بخصوص الأبعادها الخارجية، فتأتي السيارة سوزوكي فرونكس بطول3,995 مم، أما العرض 1,765 مم، والارتفاع 1.550 مم، وطول قاعدة العجلات2,520 مم، والخلوص الأرضي170 مم، والوزن 1,480كم، ومساحة الشنطة 304 لتر، وسعة خزان الوقود 37 لتر.

أنظمة السلامة

وتقدم السيارة بباقة متميزة من أنظمة الأمان والسلامة نستعرض أبرزها في السطور التالية:

• وسائد هوائية أمامية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مساعد فرامل BA

• المساعدة في صعود المرتفعات

• مثبت السرعة

• حساسات ركن خلفية

• كاميرا خلفية

• إنذار ومانع للحركة

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بوسائد هوائية جانبية وستارية، وكذلك كاميرا بزاوية 360 درجة (كاميرا برؤية محيطية).

التجهيزات الخارجية والداخلية

تتوفر سوزوكي فرونكس، بستة ألوان طلاء خارجي: أبيض لؤلؤي، فضى، رصاصى، أزرق، أسود.. أما الطلاء ثنائي اللون فيتكون من سقف أسود مع لون أحمر أو برتقالي أو فضي. وفيما يلي أبرز تجهيزات الفئتين.

• الفئة الأولى GL

مصابيح أمامية بروجكتور LED، إضاءة نهارية LED، مرايا الأبواب قابلة للطي والتعديل كهربائيًا، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة..

قفل مركزي للابواب، شاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة + بلوتوث، نظام صوت مكون من 4 سماعات، تكييف هواء أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية، نوافذ كهربائية، مخرج USB، فتحات شحن USB للمقاعد الأمامية والخلفية.

• الفئة الثانية GL 2 TONE

نفس مواصفات الفئة الأولى لكنها تقدم بإصدار 2 TONE.

• الفئة الثالثة GLX

بالإضافة إلى ما سبق تتمتع هذه الفئة بنظام الدخول الذكي، تشغيل المحرك بدون مفتاح، المرآة الداخلية بخاصية تعتيم أتوماتيك، شاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 9 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، دعم ميزة التعرف على الصوت، شاحن لا سلكي وشواحن USB (للمقاعد الامامية و الخلفية)، نظام صوت مكون من 4 سماعات/ 2 مكبرات صوت.

• الفئة الرابعة GLX 2 TONE

نفس مواصفات الفئة السابقة لكنها تقدم بإصدار 2 TONE.