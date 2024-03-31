الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيدان يُثنى على صفقة ريال مدريد المحتملة

زيدان
زيدان

يبحث ريال مدريد الإسباني عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

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وقدم زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، إشادة كبيرة بصفقة الملكي المنتظرة، بعدما قام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتواصل مع المدرب الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن بيريز تواصل مع زيدان للحصول على رأيه فيما يخص التعاقد مع اللاعب ليني يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت أن الريال يدرس تدعيم صفوفه بيورو خلال صيف 2024، ومن ثم إعارته لليل الفرنسي لمدة موسم.
وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على الصفقة بسعر مخفض، كما سيتم تخفيف الازدحام المحتمل في دفاع ريال مدريد والناتج عن تجديد عقد ناتشو فيرنانديز.
الجدير بالذكر أن عقد ليني يورو مع نادي ليل ينتهي في صيف 2025.

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