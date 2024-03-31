علماء يحددون أفضل علاج للسكتة الدماغية

الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة بكميات صغيرة يحمي جسم الإنسان من اضطرابات الأوعية الدموية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولقد حظي هذا البيان بإثبات علمي، وتم تأكيد الفوائد الخاصة للشوكولاتة للدماغ من خلال دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة هارفارد.

وجد خبراء من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة عدة مرات في الأسبوع هم أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، ويستند هذا الاستنتاج الذي توصل إليه الباحثون إلى نتائج 13 عاما من الملاحظات على صحة 55502 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عاما.

خلال فترة المشروع البحثي بأكملها، تم تسجيل 3346 حالة من الرجفان الأذيني، وهي حالة خطيرة من عدم انتظام ضربات القلب المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وبعد مقارنة هذه البيانات مع خصائص نمط حياة الأشخاص، خلص العلماء إلى أن محبي الشوكولاتة أقل عرضة لهذا الاضطراب.

ووفقا للأطباء، فإن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى الأشخاص الذين لاحظوهم انخفض حتى في الحالات التي تناولوا فيها القليل من الشوكولاتة وبالتالي، فإن أولئك الذين تناولوا ما يصل إلى ثلاث حصص من الشوكولاتة شهريًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10٪.

أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة في كثير من الأحيان كان لديهم توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن صحتهم وحمايتهم من السكتة الدماغية.

والأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة من الشوكولاتة أسبوعيًا (28 جرامًا) كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 17٪ في نهاية الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة أقل من مرة واحدة في الشهر.

وذكر مؤلفو هذه الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا حصة إلى حصتين إلى ست حصص في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 20٪ للمعاناة من الرجفان الأذيني.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية.

وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور، وإذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

الخبر السار هو أن عدد الأمريكيين الذين يموتون بالسكتة الدماغية الآن أقل مما كان في الماضي ويمكن للعلاجات الفعالة أن تساعد أيضًا على الوقاية من الإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية.