مخاطر بكتيريا الفم.. أطباء أسنان يوضحون الأسباب

أفاد باحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك بأن أبحاثهم قادتهم إلى استنتاج أن البكتيريا الفموية تسبب السرطان.

توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج نتيجة لسنوات عديدة من البحث، ولقد جعلوا من الممكن تحديد أن البكتيريا الموجودة في فم الشخص يمكن أن تشكل خطورة حقيقية على الجسم بأكمله.

والحقيقة هي أن تجويف الفم هو بيئة مثالية لتكاثر أي بكتيريا خطيرة، ولهذا السبب من المهم جدًا مراقبة نظافة الفم وتنظيف أسنانك بالفرشاة بانتظام وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدخنين معرضون للخطر بشكل خاص، بالنسبة لأولئك الذين يدخنون بانتظام، يتغير تكوين مبيد للجراثيم في الفم، والذي يمكن أن يكون خطيرا.

على الرغم من أن 80% من البكتيريا تعتبر ميكروبيومًا طبيعيًا، إلا أن بعضها يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

يقول العلماء أن هناك بكتيريا في الفم تسمى Porphyromonas gingivalis، ويمكن أن تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تطور السرطان وفي الوقت نفسه، تكمن الخصوصية في أن المرض الذي تثيره هذه الكائنات الحية الدقيقة لا يتم تشخيصه عمليا في المرحلة الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بكتيريا البروتيوباكتريا موجودة أيضًا في تجويف الفم وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر أيضًا على تكوين السرطان لدى البشر.

يقول العلماء أن كل هذا يثبت مرة أخرى أنه من المهم مراقبة حالة تجويف الفم وتنفيذ التدابير التي تهدف إلى النظافة بانتظام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يستحق زيارة طبيب الأسنان، لأن الأسنان المريضة يمكن أن تثير أيضًا تطور أمراض مختلفة، وأنواع أمراض الفم وتؤدي إلى تكاثر البكتيريا.

فطريات الفم

القلاع الفموي أو فطريات الفم هي عدوى فطرية تصيب الفم يسببها فطر المبيضات البيضاء عادة؛ لذا يطلق عليها أيضًا داء المبيضات الفموي.

يحدث مرض القلاع الفموي عندما تتكاثر المبيضات داخل الفم على نحو غير طبيعي مكونة طبقة أو بقعًا بيضاء تغطي اللسان، واللثة، وسقف الحلق، وقد تصل إلى المريء في بعض الحالات.

يمكن أن يصاب أي شخص بفطريات الفم، إلا أنها عادة ما تصيب الأطفال الرضع وحديثي الولادة، وكذلك كبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، أو يتناولون أدوية تضعف مناعة الجسم.