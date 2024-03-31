فوائد تناول الشوكولاتة.. دراسة تكشف أهميتها لأمراض القلب

خلص باحثون من الولايات المتحدة من دراساتهم إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة بجرعات معتدلة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تم إجراء التجارب على مدى عدة سنوات ونتيجة لذلك، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الشوكولاتة، التي ترفضها العديد من السيدات لأنهن يراقبن شخصياتهن، قد لا تكون في الواقع غير ضارة فحسب، ولكنها مفيدة أيضًا للصحة.

وبادئ ذي بدء، يتعلق الأمر بعمل نظام القلب والأوعية الدموية، والذي يعاني في كثير من الأحيان في الناس في العالم الحديث.

يقول العلماء أن الشوكولاتة مفيدة، ونحن نتحدث عن الرجفان الأذيني، الذي يتميز بنبض متسارع وغير منتظم للغرف العلوية من القلب.

وفقا للأطباء، فإن الأشخاص الذين يعانون من الرجفان لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية. لديهم أيضًا خطر أكبر للإصابة بمشاكل القلب الأخرى.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للشوكولاتة يمكن أن يقلل من هذا الخطر بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني نفسه وبحسب الإحصائيات فإن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع بكمية لا تزيد عن قطعة واحدة كانت لديهم نسبة أقل بكثير للإصابة بهذا المرض مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق أو تناولوا كميات كبيرة.

ومع ذلك، يشير العلماء إلى أنه من المهم تناول الشوكولاتة الداكنة فقط لما لها من فوائد صحية، وجميع أنواع الشوكولاتة الأخرى أقل من ذلك، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على المزيد من مضادات الأكسدة.

أمراض القلب

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

يمكن أن تتضمن أعراض مرض الشريان التاجي ما يلي:

ألم في الصدر وضيق في الصدر وضغط في الصدر والشعور بالانزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)

ضيق النفس

ألم في العنق أو الفك أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر

ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا أصيبت الأوعية الدموية في أجزاء الجسم هذه بالتضيّق