الجيزة تزيل إشغالات الطريق بجزيرة الدهب ورفع تجمعات قمامة بمطلع كوبري الطالبية

إستجابة لشكاوى المواطنين الواردة على صفحة #محافظة_الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك الاطار كلف المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.

وكذا توجيه المحافظ لرئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية، وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور تم إزالة حالات الإشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدى بأعمال إعادة الشئ لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبرى الطالبية فى إستجابة فورية لشكوى المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات اضافية لتلبية كافة احتياجات المواطنين .

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة ٧٥٠ أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل علي المواطنين .