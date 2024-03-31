محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بالعيد القومي للمحافظة

يهنئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.

ويبعث محافظ الجيزة ببرقية تهنئة جاء في نصها "يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة 1919م.

وقال المحافظ إننا اليوم إذا نحيى هذه المناسبة التاريخية، فأننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد المحافظ بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا مهما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.

وتتمنى محافظة الجيزة لمواطنيها مزيدًا من التقدم والعافية «كل عام وأنتم بخير».

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك الاطار كلف المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.

وكذا توجيه المحافظ لرئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية، وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور تم إزالة حالات الإشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدى بأعمال إعادة الشيء لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبرى الطالبية فى استجابة فورية لشكوى المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات اضافية لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة ٧٥٠ أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون أسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل علي المواطنين.