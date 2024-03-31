محافظ الشرقية يُؤكد أهمية دور الشهر العقاري في حماية أملاك الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، طبقاً للقانون والاستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التي قدمتها المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم، ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك اليوم الأحد بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد زيدان وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية؛ الإجراءات المتبعو لتسجيل أملاك الدولة بالشهر العقاري، والرسوم المقررة والحالات المعفاة من الرسوم والضرائب بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات فيما يتعلق بالأنشطة الإقتصادية والإستثمارية للصالح العام ، ليؤكد المحافظ أهمية دور الشهر العقاري في تقديم خدمات التوكيلات العامة والتصديق على التوقيعات وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، من خلال نظام الشباك الموحد لتقليل الدورة المستندية، وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفترة من يوليه 2023 وحتى مارس 2024، والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصه والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، ليشدد المحافظ بضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطرق الاجتماع إلى استعراض أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، آلية عمل غربال فرز القمامة الجديد بالمحطة الوسيطة لجمع المخلفات بأرض الفدان، وتمت الإشارة إلى أن الغربال يتم خلاله تصنيف القمامة إلى ثلاث أنواع: النوع الأول وهو الكمبوست الناعم أو المواد العضوية والتي تنفصل عن المواد الصلبة أسفل الغربال، ويمكن الاستفادة منها كأسمدة عضوية للأراضي الزراعية، والنوع الثاني وهي المواد الصلبة ويتم تجميعها خلف الغربال، والنوع الثالث وهو الراجيك ( الهوالك) ويمكن استخدامه كوقود لمصانع إنتاج الأسمنت.

ووجه المحافظ بأهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئياً من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.