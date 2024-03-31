محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع كفاءة شارع ترعة الشون بالسنبلاوين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تغطية وتطوير وتجميل ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بمدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو.

جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظة، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والأستاذ بدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة ، والأستاذ حسين البغدادي مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وأوضح "المحافظ" بأن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين ، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا .

تشكيل لجنة فنية من المحافظة

ووجه "مختار" بتشكيل لجنة فنية من المحافظة تضم عضو من المكتب الفني وعضو من الإدارة الهندسية بالمحافظة وعضو من هيئة الأبنية التعليمية والإسكان لمعاينة واستلام أعمال التطوير والتجميل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية بعد تلافي كافة الملاحظات .وأكد "المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الصحه والتعليم والمشروعات الخدمية وغيرها .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحسين الصوره البصريه للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والترفيهية التي تخدم المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن