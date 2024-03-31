وزارة العمل تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي في مطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى النسا و الصحة الإنجابية، بمشاركة مديري عموم القطاع الصحي بمطروح، ومديري الإدارات و الوحدات الصحية بمطروح، ومديري مدارس التمريض، ومدير القومسيون الطبي، وعدد من الأطباء وطاقم التمريض و الإداريين.

وتناول الملتقى أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها في المنشآت الصحية وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع، وشرح مخاطر بيئة العمل المختلفة، وكيفية تقييم المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية.

ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكتب السلامة و الصحة المهنية بمطروح، بعمل سلسلة من الفاعليات في مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن

وقال عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، إن تلك الفاعليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للحفاظ على الأفراد والممتلكات داخل أماكن العمل المختلفة، وتحقيق زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأكد مدير المديرية، استمرار جهود التوعية والتثقيف وفق خطة موضوعة مسبقاً داخل كافة المنشآت فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، بما يوفر بيئة عمل آمنة يزيد من الانتاجية ويتم الوقاية خلاله من جميع مخاطر العمل، مشيرًا إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية تسعى دائماً إلى دعم وتشجيع كافة المؤسسات والشركات التي تولي اهتماماً كبيراً بالسلامة والصحة المهنية، وتقديم التسهيلات والخدمات لها، بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة.

ندوة للسلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

وفي السياق ذاته، نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ندوات للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بمستشفي الطلبة بسبورتنج، ومركز الدخيلة لطب الأسرة بعنوان السلامة في القطاع الصحي، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول: تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي وكيفية الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة.