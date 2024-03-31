موقف كريم نيدفيد من لقاء الأهلي وسيمبا

بعد خضوعه لفحوصات جديدة

تأكد غياب كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة القادم في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويعاني كريم نيدفيد من الاصابة برشح في الركبة ويحتاج لفترة تأهيل جديدة، بعد أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا استمرار الرشح بالركبة، مما يعني غيابه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.