صفقة المدافع الأجنبي تشعل الخلاف بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي

بسبب بلعيد وغرام

دخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في خلاف مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، حول صفقة المدافع الأجنبي الجديد.

ويرغب كولر في ضم لاعبين مدافعين لتدعيم الخط الخلفي، في ظل رغبة محمد عبد المنعم في خوض تجربة الاحتراف الخارجي ورحيل محمود متولي في نهائي الموسم، بجانب تقدم ياسر ابراهيم ورامي ربيعة في العمر وكثرة تعرضهما للإصابة.

وتمسك كولر بالتعاقد مع مدافع اجنبي، بعدما أبدى إعجابه باللاعب الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد الجزائر، بغض النظر عن تجديد التعاقد مع التونسي على معلول من عدمه والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعرضت لجنة التخطيط على كولر التعاقد مع ثنائي دفاعي محلي في فترة الانتقالات القادمة، وشملت القائمة العديد من اللاعبين المميزين وصغار السن مثل اياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي وعمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي وثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفي العش، بجانب إمكانية استعادة احمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي.

ومع إصرار كولر على ضم مدافع اجنبي، عرضت الاجنه التعاقد مع التونسي علاء غرام مدافع الصفاقسي التونسي لقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر، وإمكانية الاستعانة به بديلاً لمعلول.

وتضم قائمة الأهلي الحالية 5 لاعبين أجانب وهم الفرنسي انتوني موديست والمغربي رضا سليم و التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والجنوب افريقي بيرسي تاو، بخلاف الجزائر احمد قندوسي المعار الي سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.