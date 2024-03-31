أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور.. تراجع الكابوريا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور.. تشهد أسعار السمك اليوم الأحد في الأسواق وسوق العبور للجملة، استقرارًا، إذ تختلف الأسعار سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

الاسماك

ومن هذا المنطلق، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية يوميًا، ما تشهده أسعار السمك اليوم لحظة بلحظة، خاصة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع السمك في مصر والمستورد في سوق العبور، إذ جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر السمك البلطي "2" من 64 : 66 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.



سجل سعر السمك البوري "1" من 90 : 140 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 75 : 85 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 100 : 150 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 35: 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة خليجي من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر مكرونة سويسي من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر برانيس إسكندراني من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 190 : 400 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب»

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 190 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر القرش من 40 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر الحدادي من 15 : 25 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر الكابوريا من 40 : 230 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 55 : 65 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 75 : 95 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 50 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك دنيس من 95 : 240 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

سجل سعر سمك مازليا - كشر من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك شعور من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار من 95 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك قاروص - لوت من 80 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك موزة من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك باغة من 20 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين من 65 : 85 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كسكمري من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 45 : 85 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 85 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري جامبو من 520 : 620 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 430 : 510 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 320 : 420 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 90 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.



هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.