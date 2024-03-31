لاعب المقاولون أفضل جناح في بطولة زد الدولية

فاز اللاعب أحمد خالد فكري لاعب المقاولون العرب مواليد 2007 بجائزة أفضل جناح أيمن ببطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 عام التي أقيمت بالقاهرة.

وحصل اللاعب على جائزة أفضل جناح بالبطولة وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية بالبطولة.

وكان فريق المقاولون العرب حصل على المركز السادس في البطولة بعد خوض مباريات قوية كان آخرها أمام فريق يونيون برلين الألماني.

وأعرب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبين والجهاز الفني في البطولة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .

يقود الفريق محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين والمدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد.