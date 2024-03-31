اتحاد الريشة الطائرة يقرر حل المنتخب الأول بسبب سوء النتائج

قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، حل المنتخب الوطني الأول بسبب تراجع وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر، أن يتم تقييم أوضاع لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشكيل المنتخب مرة أخرى بهدف الإعداد للبطولات القادمة.

وأعلن الدكتور علي حسب الله أن هذا القرار يهدف إلى تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة لاسيما أن الاتحاد يسعى لعملية الإحلال والتجديد بشكل علمي مدروس.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد حققوا 4 ميداليات خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الأفريقية رقم 13 والتي استضافتها العاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري، بواقع فضية و3 برونزيات.