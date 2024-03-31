وكيل تعليم الغربية يشهد ندوات "مدرسة خضراء ذكية" بالمدرسة الفندقية بطنطا

شهد اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ندوات "مدرسة خضراء ذكية"، والتي أقيمت بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور المهندس محمد قطب وكيل وزارة جهاز شئون البيئة بالغربية، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، الدكتور سعيد أبو حمر أمين التنظيم بالمحافظة، الأستاذ عابد زهرة، أمين ثان طنطا، المهندس السيد يوسف، أمين الطاقة والبيئة بالمحافظة، والأستاذة رانيا عزو، أمين الطاقة والبيئة بثان طنطا.

تناولت الندوة تعريف المدارس الخضراء، أنها مؤسسات تعليمية تعطي أهمية للمسئولية البيئية والاستدامة في تصميمها وبنائها وتشغيلها، وتهدف إلى تعزيز أسلوب حياة أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة وقضاياها، وإكساب الطلاب المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية، ومشاركة المجتمع وأولياء الأمور ورفع الوعي البيئي وخلق ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة لديهم، كما تناولت الندوة مصطلح الأخضر، ومصطلح الاستدامة، وأهداف المدارس الخضراء، من زيادة الوعي والفهم بين الطلاب والمعلمين والمجتمع والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيًا بقضايا البيئة وتأثيرها على الإنسان؛ مما يزيد القدرة على اتخاذ قرارات تخص القضايا البيئية المختلفة، وتقديم فرص للمتلقي الطلابي لاكتساب المعرفة و المهارات والقيم اللازمة لصون و حماية البيئة و تحسين أحوال المجتمع.

وخلال الندوة، رحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور، مشيداً بأهمية ندوات "مدرسة خضراء ذكية"، والتي تتم تحت رعاية أمانة الطاقة والبيئة بحزب مستقبل وطن، وفي إطار التعاون مع جهاز شئون البيئة بالغربية، بقيادة المهندس محمد قطب، وكيل وزارة جهاز شئون البيئة بالغربية، والتي تعمل على توعية الطلاب والمعلمين بأهمية هذه الندوات، التي تستهدف زيادة المهارات، وتكامل المعلومات المتعلقة بالأنظمة البيئية، وتنمية السلوك الرشيد تجاه البيئة ونشره في المجتمع، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية والتكلفة البيئية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت رعاية أمانة الطاقة والبيئة وفي إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وجهاز شئون البيئة بالغربية.