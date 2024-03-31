طلاب الإتحاد المصري بصيدلة سوهاج يكرم رئيس الجامعة

كرم الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وذلك تقدير لمجهوداته ودعمه لكافة أنشطة الإتحاد بالجامعة، بحضور كلاً من الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور مصطفى ابو العز المشرف الأكاديمي للمكتب.

وقدم النعماني ، شكره لجميع القائمين علي تنفيذ أنشطة الاتحاد، والتي لها دور هام في تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم باعتبارها صيادلة المستقبل.

وأكد الدكتور علام عبدالمنعم على أن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على تشجيع ودعم طلاب مكتب الإتحاد بكلية الصيدلة، باعتبارها منظومة تطوعية صحية هدفها التطور العلمي والمجتمعي.

وقال الدكتور مصطفى أبوالعز، أن أنشطة الإتحاد المصري لطلاب صيدلة سوهاج تنظم العديد من الفعاليات و الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة العامة، بما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030، وذلك بالشراكة مع مؤسسات وهيئات عديدة.



وفي سياق متصل نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج بالتعاون مع كلية التربية والهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج ندوة بعنوان "دور المناهج الدراسية في مواجهة التغيرات المناخية"، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه عطا القائم بعمل عميد الكلية التربية، الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إيمان علي إمام مدير المجمع الإعلامي بسوهاج وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الندوة هدفت الي توعية طلاب الجامعة بالتغيرات المناخية ودور المناهج الدراسية في مواجهة التغيرات المناخية، وضرورة إدراج موضوعات التغيرات المناخية في سياسات التعليم، كما تناولت الندوة موضوعات الاستدامة البيئية في مراحل التعليم المختلفة، واهمية ادراج مناهج التربية البيئية بجميع المراحل التعليمية.

وأكد الدكتور خالد عمران أن على اهمية مشاركة الفرد والمجتمع ككل في مواجهة التغيرات المناخية، واعتبارها قضية قومية لها الأولوية في تفكير وسلوك وعمل الفرد، وبناء وعي هؤلاء الطلاب في بعض الموضوعات المهمة مثل الاستدامة البيئية، الاحتباس الحراري والبصمة الكربونية، وغيرها من موضوعات التربية البيئية التي يجب على الطالب إن يكون علي دراية بها.

ولفت الدكتور حسين طه، إلى أن كلية التربية وطلابها لهم دور مهم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الأنشطة التعليمية التثقيفية المختلفة، نظراً لكونهم معلمي المستقبل، مضيفاً ان الندوة اختتمت بمجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة التوعية والمشاركة لدي طلاب الجامعة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إيمان علي إمام، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج لها دور في التوعية بالتغيرات المناخية لدي الشباب الجامعي ومختلف فئات المجتمع الأخري، وما تمثله مثل هذه الندوات من تأثير إيجابي لدي أفراد المجتمع وتوعيتهم بكيفية الحفاظ علي البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.