التداول على أسهم الحديد والصلب بصفة يومية

تقرر استمرار التداول طوال أيام الأسبوع علي اسهم شركة الحديد والصلب المصرية ( تحت التصفية ) بعد نقل ادراج تداول اسهمها الي السوق غير النشط ، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 31/03/2024، في ضوء إعادة تقسيم أسواق تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء التنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤخرا قد قامت بتعيين مصفٍّ جديد لشركة الحديد والصلب المصرية، بتكليف المحاسب أسامة أحمد بدوي محرم للقيام بأعمال المصفي للحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بدلاً من وليد محمد هلال محمود عبده، اعتباراً من 26 فبراير الماضي.

بلغ فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.

وأضافت أن إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات. ونوهت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصروفات التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.