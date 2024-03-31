معرض فني احتفاءً بالمبدعين في المنيا

يواصل فرع ثقافة المنيا تقديم الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن ليالي رمضان، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بمدينة سمالوط، شمال المنيا، احتفالًا بالشهر الفضيل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بمعرض فني افتتحه ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ترافقه رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين، اشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية، والبورتريهات، والمشغولات المصنوعة من البوليستر، والخزف، والصلصال، وذلك نتاج ورش الطفل ببيت ثقافة سمالوط.

ونظم فرع ثقافة المنيا لقاءً ضمن الصالون الثقافي للاحتفاء بالأديبين الراحلين محمد عبدالمنعم زهران، ومصطفى جلال، وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، قدم خلاله الأديب محمد رشدي نبذة مختصرة عن سيرتهما الذاتية وأبرز أعمالهما، وكيف ساهما في إثراء العمل الثقافي، وفي كلمته أكد "مكاوي" أهمية الاحتفاء بالمبدعين والتعريف بمنجزهم الأدبي الذي سيظل خالدًا في الأذهان حتى بعد رحيلهم.

واختتم رشدي حديثه، موجهًا رسالة للموهوبين من الشباب، للسير على نهج الأدباء الراحلين، وتحقيق أقصى استفادة مما تركوه من إرث ثقافي كبير، واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة مع الحضور، وسرد خلاله الشاعر جمال أبو سمرة، بعض المواقف الحياتية للأديبين، مقدمًا باقة من قصائدهما الشعرية.

أعقب ذلك أمسية ذات إطلالة رمضانية، أدارها الشاعر أسامة أبو النجا، وشارك فيها نخبة من الشعراء، منهم دكتور شعبان عبدالحكيم، ناصر عاشور، رئيس نادي الأدب المركزي، علاء الدين أبو العزائم، محمد عزام، وعماد الشافعي، إلى جانب الاستماع لبعض المواهب الشابة، واختتم اليوم بتكريم اسم الأديبين الراحلين، بمنحهما درع الإقليم وشهادة تقدير، وكذلك تكريم الفنانين التشكيليين والموهوبين المشاركين في ليالي رمضان الثقافية والفنية تقديرًا لما قدموه من فن هادف وراقٍ.