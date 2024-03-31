جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 كاملاً والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد 31 مارس 2024 عدو مواجهات مرتقبة على صعيد الدوريات الاوروبية بالاضافة إلى كره القدم الافريقية في بطولة الكونفدرالية والتي يأتي على رأسها الزمالك وفيوتشر عند 9:00 مساءً.
وتأتي مواجهات الدوري الانجليزي كما يلي..
ليفربول في مواجهة برايتون عند الساعة 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 1
مانشستر سيتي أمام آرسنال ، 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD1.
الدوري الألماني ..
أوجسبورج ضد كولن 3:30 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 5
شتوتجارت ضد هايدنهايم 5:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2
بوخوم أمام دارمشتات 98 الساعة 7:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 5 .
الدوري الاسباني ..
سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو 2 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 3
جيرونا أمام ريال بيتيس 4:15 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي ..
لوريان ضد ستاد بريست 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
كليرمون فوت 63 أمام تولوز الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
لوهافر ضد مونبلييه 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
نيس أمام نانت 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ستراسبورج أمام رين 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا ضد باريس سان جيرمان 8:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1
الكونفدرالية..
ريفرز يونايتد أمام اتحاد الجزائر 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 6.
الملعب المالي أمام دريمز عند الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9.
مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك 9 مساء عبر ، قناة beIN Sports HD 6.
أبو سليم في مواجهة نهضة بركان عد الساعة التاسعة مساءً على قناة بي ان سبورت ٢.