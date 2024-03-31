حكماء المجلس الدستوري يؤكدون فوز بشير جوماي فاي برئاسة السنغال

أعلن المجلس الدستوري السنغالي، عن فوزمرشح المعارضة بشير جوماي فاي بالرئاسة السنغالية، إثر حصوله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على نسبة 54,28% من الأصوات.

وصادق المجلس الدستوري على النتائج المعلنة من طرف اللجنة الانتخابية، والتي وضعت مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با، في المركز الثاني بنسبة 35,79%.

واحتل مرشح حزب الوحدة والتجمع، أليو مامادو جاه ، المركز الثالث بنسبة 2,80% وفقا للنتائج النهائية المعلنة، وغير القابلة للطعن.

وينتظر أن يؤدي جوماي فاي اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل بمدينة “جامنياجو ” الجديدة، بعد تسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي بداكار.

وتتوالى التهانئ لبشير على فوزه بالرئاسة السنغالية، أحدثها صدرت من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الذي هاتف الجمعة الرئيس السنغالي الجديد.

أعلنت اللجنة الوطنية لفرز الأصوات في السنغال، أمس الإربعاء، عن حصول مرشح المعارضة باسيرو ديو ماي فاي بنسبة 54.28% من الأصوات.

يليه فاي مباشرة أمادو با ، الذي حصل على 35.79٪ من الأصوات ، مما وضعه في المركز الثاني. يليه أليو مامادو ديا بنسبة 2.8٪ ، وخليفة سال بنسبة 1.56٪ ، وإدريسا سيك بنسبة 0.9٪. بلغت نسبة إقبال الناخبين في هذه الانتخابات 61.3٪ ، مما يشير إلى مشاركة مدنية قوية بين السكان السنغاليين.

يبلغ باسيرو ديوماي فاي من العمر 44 عاما، ومن المقرر أن يصبح أصغر رئيس للسنغال، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى أنه لم يشغل منصبا انتخابيا وطنيا من قبل. وقد اعترف خصومه بفوزه، مما يدل على لحظة من الوحدة والقبول داخل المجال السياسي للبلاد.

لم تخل رحلة فاي إلى الرئاسة من التحديات. وقبل الانتخابات، تحمل أحد عشر شهرا من السجن إلى جانب عثمان سونكو، قبل إطلاق سراحه في 14 مارس/آذار بموجب قانون العفو الذي بدأه الرئيس ماكي سال. وعلى الرغم من هذه النكسة، لم يضيع فاي أي وقت وشرع في حملة انتخابية صريحة في جميع أنحاء البلاد، وبلغت ذروتها في تجمع ختامي في مبور، مسقط رأسه.

قوبلت نتيجة الانتخابات بالابتهاج من قبل أنصار فاي ، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة للاحتفال بفوزه. بالإضافة إلى ذلك ، تلقى رسائل تهنئة من خصومه ، الرئيس سال ، والعديد من البلدان الأخرى ، مما يسلط الضوء على أهمية فوزه على الساحة الدولية.

وفي حين أعلنت اللجنة الوطنية لفرز الأصوات النتائج الرسمية المؤقتة، فإن التأكيد النهائي وإعلان النتائج يقع على عاتق المجلس الدستوري.

حقق مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية السنغالية، وذلك بعدما اصطف بجواره زعيم المعارضة عثمان سونكو رئيس حزب بأستيف عقب خروجهم من السجن بأيام قليلة.

فاز مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، بتولي إدارة البلاد، بعد حملة انتخابية شرسة وسط 19 مرشح، من بينهما مرشح تابع للنظام الحكم الحالي.

أعلن زعيم المعارضة عثمان سونكو، رئيس حزب بأستيف الذى اعتقل لمرات عديدة وحجبه ترشحه للرئاسة، بأنه سوف يدعم مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، عقب الإفراج عنهم.

من هو بشير جوماي فاي؟

كان من المتوقع أن يفوز حزب بأستيف في الأنتخابات الرئاسية، الذى حقق عثمان سونكو زعيم المعارضة ورئيس الحزب طفرة في الشارع السنغالي، بعد اعتقاله لمرات عديدة ومنعه من الترشح وكان كافة الملاحقات حافز لدي الشباب السنغالي من ضرورة تغيير الرئيس السابق ماكي سال وكان البديل بشير جوماي فاي حليف سونكو بعد منعه للترشح.

في السطور التالية، أبزر المعلومات عن بشير جوماي فاي رئيس المعارضة:-