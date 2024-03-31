بيعدي المزلقان .. قطار روسي يسطر نهاية حياة عامل بالبلينا

لقي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار روسي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز البلينا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام القطار روسي [ أسوان – الإسكندرية ] بالمدعو "السيد . ع . ش . ع" 28 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه دائرة المركز مما أدي لوفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى البلينا المركزي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال عم المتوفـي "نعيم . ش . ع . ع" 60 سنة مزارع – ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع بمخلفات مزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة دون قصد دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بشوب حريق بمخلفات مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة دون مصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بكمية من نبات الحلفا والهيش ومخلفات تقليم أشجار مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة على ضفاف نهر النيل دون حدوث تلفيات داخل المزرعة وتم الدفع بعدد " 3 " سيارات إطفاء وعدد "2" ماكينات نقالي والسيطرة علي الحريق وإخماده .





وبسؤال "محمد . ا . ن . ع" 49 سنة مهندس زراعي ومسئول عن المزرعة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بالقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .