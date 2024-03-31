مصرع مهندس وإصابة سائق في حادث سير بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل بمقطورة من الخلاف نتج عنه مصرع مهندس بشركة خاصة في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة قائد السيارة الأولى يقيم بمحافظة القاهرة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "سعد . ا . م . ا" 27 سنة سائق بشركةخاصة ومقيم القاهرة اصطدم من الخلف بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "عبد النبي . ن . ا . ع" 60 سنة سائق بشركة خاصة ومقيم القليوبية وقع الحادث .





نتج عن الحادث وفاة "يحيي . ع . س . ا" 34 سنة مهندس بشركة خاصة ومقيم دائرة الجيزة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي مستقل السيارة الأولى وإصابة قائد السيارة الأولى بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.





وبسؤال قائد السيارة الثانية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع بمخلفات مزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة دون قصد دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بشوب حريق بمخلفات مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة دون مصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بكمية من نبات الحلفا والهيش ومخلفات تقليم أشجار مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة على ضفاف نهر النيل دون حدوث تلفيات داخل المزرعة وتم الدفع بعدد " 3 " سيارات إطفاء وعدد "2" ماكينات نقالي والسيطرة علي الحريق وإخماده .





وبسؤال "محمد . ا . ن . ع" 49 سنة مهندس زراعي ومسئول عن المزرعة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بالقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .