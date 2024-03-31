حفل إفطار كبير للجالية المصرية بهولندا بحضور السفير.. صور

قال عيسى الفار، ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن السفير حاتم عبد القادر سفير مصر بهولندا، دعا قيادات الجالية المصرية بالحضور للاحتفال بمناسبة شهر رمضان المبارك والمشاركة في تناول الإفطار بمقر سكن السفير في العاصمة الهولندية لاهاي.



وأكد "عيسى الفار"، أنه في كل عام وكالعادة عندما يحل علينا الشهر الكريم تقوم السفارة المصرية في هولندا بدعوة أبناء الجالية المصرية على مائدة إفطار رمضاني وقد قام السفير وأعضاء الهيئة الدبلوماسية باستقبال الضيوف والترحيب بهم.



وقد حضر حفل الإفطار لفيف من الجالية المصرية الذين جاءوا من جميع انحاء هولندا ، وكان اللقاء في جو مصري رمضاني يملؤه الألفة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وبعد انطلاق اذان المغرب قام الجميع لاختيار ما لذ وطاب من الأكلات الرمضانية المصرية مع أطباق الحلوة المميزة في أجواء تذكر بمصر ولمة العائلة في رمضان.



وفي الختام ألقى السفير كلمة حيا فيها الحضور الكريم واكد على قوة وتماسك الجالية، وانه فخور بالسمعة الطيبة المنتشرة بين الأوساط الهولندية عن المصريين في هولندا التي تؤكد على نجاحهم واندماجهم السريع داخل المجتمع الهولندي واعرب السفير عن اهتمامه بأبناء الجيل الثاني والثالث الذي يرى بانهم طاقة فعاله في المجتمع الهولندي والمصري على حد سوأ وقد التقى السفير منذ عدة اشهر بمجموعة من أبناء وبنات المصريين في هولندا وقد وعد بعقد لقاء في شهر مايو القادم.

ثم التف الجميع لأخذ الصور التذكارية مع السفير والهيئة الدبلوماسية وتقدم الجميع بالشكر للمجهود الذي قاموا به لإنجاح الاحتفالية ، رمضان كريم وكل عام ونحن جميعا بخير .

يذكرأن حفل الافطار أقيم في أمستردام وحضره مايزيد على ٣٠٠ شخصية مصرية وعربية ونظمه المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا.

وحضر الحفل نائب السفير المستشار شريف عبد العزير والقنصل العام المستشارة ماريهام يوسف وأعضاء السفارة المصرية ورؤساء المنظمات والاتحادات ورموز الجالية وجميع أعضاء الجالية المصرية الذين شرفنا وجودهم وعلى مدار شهر رمضان.

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