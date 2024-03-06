انضمام هولندا لعمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على قطاع غزة

قامت هولندا لعمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على قطاع غزة، إذ أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى الأردن؛ للمساعدة في عمليات إسقاط المساعدات.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، إن البلاد أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى الأردن؛ للمساعدة في إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة.

وأضافت أن الهولنديين سينفذون عمليات الإنزال الجوي بمساعدة الأردن؛ في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وفرنسا ومصر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي، أن طائرات شحن أمريكية أسقطت أكثر من 36 ألف وجبة طعام على غزة، في عملية مشتركة مع الأردن، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وحذرت الأمم المتحدة من المجاعة في غزة، في حين قالت منظمة الصحة العالمية: إن بعثة مساعدات حديثة إلى مستشفيين، وجدت مشاهد مروعة لأطفال يموتون جوعا في شمال القطاع.