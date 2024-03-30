السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران خفيف للاعبي الزمالك في ختام تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر

الزمالك
الزمالك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ستاد السلام، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

txt

جوميز يتحدث عن قائمة الزمالك أمام فيوتشر واستبعاد محمود علاء

أدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة في بداية المران، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، استمرت لعدة دقائق.

ثم خاض اللاعبون فقرة تدريبات فنية خفيفة تحت إشراف جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني على أن تكون التدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مباراة الغد.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

مواد متعلقة

فيوتشر يرتدي الزي الأحمر أمام الزمالك في الكونفدرالية

فيوتشر يهزم بلدية المحلة ويفشل في التأهل لربع نهائي كأس الرابطة

فورموسينيو يعلن تشكيل فيوتشر أمام المحلة بكأس الرابطة

الزمالك يعرض المبادلة مع فيوتشر لضم ناصر ماهر

الزمالك يعرض 10 لاعبين على مودرن فيوتشر لحسم صفقة ناصر ماهر
الجريدة الورقية