وزير التموين يكشف حقيقة تغيير أسعار السلع في بطاقات التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة تغيير أسعار السلع في بطاقات التموين، مؤكدا أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابته وليس فيها أي تغيير مع استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مؤكدا أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

مراجعة فواتير تداول السلع التموينية

وطالب الوزير بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي، كما وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح، ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيراً إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن المصيلحى وجه بتشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية، كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.

فيما قال ناصر ثابت عبدالسلام، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين محافظة القاهرة، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروعات بدائل العشوائيات بنطاق العاصمة؛ تموينياً، من خلال توفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع الأساسية التموينية، مشيراً إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يومياً في نطاق العاصمة.

ولفت عبدالسلام، إلى أنه يتم ضخ كمية 3 أطنان من السكر يومياً لكل منطقة من المناطق البديلة عن العشوائيات والتي تشمل منطقة الخيالة والأسمرات ومنطقة روضة السيدة زينب ومعاً والسلام وغيرها من المناطق البديلة والأكثر كثافة والأشد احتياجاً؛ لتحقيق أهداف الدولة في تطوير العشوائيات؛ لينال المواطن المصري "حياة كريمة"؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.